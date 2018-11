Perica Jerković: Prvi mesec otroka v vrtcu je kot vojna v Bosni!

"Rad vidim mlade pare, ki pričakujejo otroka. Pa se jim nasmiham in si mislim, 'pojma nimate, kaj vas čaka'. Nihče ti tega ne pove. Jaz imam fanta, pardon, fantka, ki je star tri leta in pol. Lepo je, včasih imam kar solzne oči od sreče. A ni samo lepo, je tudi naporno. A pri treh letih je vse pri njem 'zakaj'. Je pravi 'zakajček'. Novorojeni otroci so sonči in srčki. A to so predstave novopečenih staršev. V bistvu se novorojenčki delijo na prasce in lenuhe," je v svojem nastopu iz izkušenj hudomušno pripovedoval Perica Jerković.