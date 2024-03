Pet zanimivosti o turški uspešnici Po poti resnice

Priljubljena serija Po poti resnice , ki jo lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 16:25 na POP TV , izstopa po intrigantnih zgodbah o družinskih odnosih, konfliktih in skrivnostih. Globoko raziskuje dinamiko med družinskimi člani in razkriva kompleksnost njihovih odnosov. Zgodba serije je osredotočena na odkrivanje skrivnosti, ki so globoko zakoreninjene v preteklosti družine. Vsak lik nosi svoje breme skrivnosti, razvoj zgodbe pa razkriva nepričakovane preobrate, ki ustvarjajo napeto vzdušje in gledalce spodbujajo k razmišljanju. Karizmatični igralci v svoje vloge vnesejo globino in pristnost ter prispevajo k splošni izkušnji gledanja. Serija je med gledalci pridobila precejšnjo popularnost, pozitivne ocene in kritike pa pričajo o njeni privlačnosti in priljubljenosti po vsem svetu.

Serija pripoveduje zgodbo o prepletenih življenjih Ilgaza in Ceylin. Ilgaz, ki ga igra Kaan Urgancioglu, je načelen človek, ki se je vrednot, kot so poštenost, čast in spoštovanje, naučil od svojega očeta, vodje detektivske pisarne, znane po svoji poštenosti. Ilgaz je postal izjemno uspešen tožilec, cenjen zaradi svoje predanosti pravilom in standardom svojega poklica. Njegova ljubezen do narave je ostro nasprotje poklicu, vezanemu na pravila. Po drugi strani pa je Ceylin, ki jo uteleša Pinar Deniz, neustrašna odvetnica, ki svoj poklic opravlja po lastnih pravilih. Potem ko je njenemu očetu storjena huda krivica, Ceylin sprejme neusmiljen pristop do pravice, pripravljena je premakniti meje zakona in reda, da bi se borila za to, v kar verjame. Ta nepopustljivi značaj pripelje Ceylin do konflikta z Ilgazom in kmalu se oba znajdeta v skrivnosti, ki se razširi na njuni družini.

Serijo Po poti resnice lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 16:25 uri na POP TV.

Serija se redno dotika resničnih dogodkov v Turčiji, sklicevanje na umore dveh žensk pa je poželo odobravanje občinstva. V eni od epizod so v prtljažniku avtomobila našli zažgano truplo, kar je spomnilo na primera Sile Sentürk in Pinar Gültekin. Čeprav naj bi bila žrtev oče glavnega junaka, je raziskava razkrila identiteto mlade Pinar Sentürk, ki je bila umorjena pri 16 letih. Serija je izpostavila tudi problematiko nasilja nad ženskami in nepravičnosti v pravosodnem sistemu. S to zgodbo so se scenaristi želeli pokloniti žrtvam resničnih dogodkov, serija pa je v Turčiji že sprožila razprave o različnih družbenih temah.

Dominacija na podelitvah najprestižnejših nagrad

Serija Po poti resnice in njena glavna igralca, Pinar Deniz in Kaan Urgancioglu, sta dominirala na najprestižnejših nagradah zlati metulj 2022. Serija je bila nominirana v petih kategorijah in je osvojila štiri zlate metulje, med njimi tudi nagrado za najboljšo televizijsko serija leta. Režiser Ali Bilgin je bil nagrajen tudi kot najboljši režiser leta 2022. Pinar Deniz, ki je utelesila neobremenjeno odvetnico, je prejela zlatega metulja za najboljšo igralko, Kaan Urgancioglu, prepoznaven po vlogi poštenega tožilca, pa je bil razglašen za najboljšega igralca. Turška drama je prejela tudi prestižno nagrado najboljša telenovela na 51. mednarodni podelitvi nagrad emmy v New Yorku.

Izviren scenarij

Zaradi napetega scenarija, ki je rezultat dveletnega dela scenaristke Seme Ergenekon, je serija hitro pridobila svetovno priljubljenost. Scenaristka je spremljala dogajanje v turških sodnih dvoranah in tako ustvarila zgodbo, ki temelji tako na fikciji kot tudi resničnih dogodkih. Sema zelo spretno razvija svojo idejo, združuje dramo in misterij v pravem razmerju. Njeno pisanje ustvarja čustveno bogato zgodbo, ki ohranja zanimanje gledalca od začetka do konca vsake epizode. Čeprav se dogodki sprva morda zdijo zapleteni, to ni problem. Ko se razkrije skrivnost, ki povezuje Ceylin in Ilgaza, je presenetljivo, kako so vsa dejanja smiselna in vsi dogodki skrbno povezani. Vsak nov dogodek ustvarja nova vprašanja, ki jih avtorica spretno zastavlja. Posledično Sema natančno obvlada pričakovanja gledalcev in jih preseneča z vsakim novim razvojem zgodbe. Poleg tega zgodba vključuje druge zaplete, ki se povezujejo z glavno pripovedjo in so bistveni za celoten razvoj zapleta.

Fenomen serije Po poti resnice

V svetu je serija pridobila svetovno slavo in izjemno pozitivne kritike (IMDb ocena 8,4) predvsem zaradi izjemnega scenarija, kompleksnega zapleta in relevantne tematike. Serija še vedno ostaja med najbolje prodajanimi turškimi dramami na svetu. Pravzaprav se dokončane epizode distribuirajo v več kot 100 državah po vsem svetu. Serija je osvojila tudi španske gledalce. Samo prva epizoda je v Španiji dosegla dva milijona ogledov in se tako uvrstila na prvo mesto po gledanosti. Z močno interakcijo na družbenih omrežjih in visoko gledanostjo je turški drami uspelo vplivati na milijone ljudi v zelo drugačnih kulturah. Uradni Instagram profil ima več kot 740 tisoč sledilcev, medtem ko je uradna Facebook stran dosegla več kot 170 tisoč sledilcev, prva epizoda turške dramske serije pa je bila z več kot 15 milijoni uvrščena med najbolj gledane na YouTubu.