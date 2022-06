Pinar Deniz: Igra me navdušuje

Zvezdnica serije Po poti resnice je v najnovejšem intervjuju povedala, kako zelo ljubi svoj posel in da je vesela, da so se ji uresničile otroške želje, da je postala igralka. Pinar Deniz je povedala, da je njeno delo njena strast ter da se vsake vloge loti s polno vnemo in srcem.

Turška igralka serije Po poti resnice, ki jo lahko na POP TV spremljamo od ponedeljka do petka v večernih urah je stopila pred fotografski objekt nove številke turške revije Elle. Rjavolasa lepotica je povedala, da svoje delo obožuje z vsem srcem. PREBERI ŠE Kdo je lepotica iz serije Po poti resnice? "Zelo rada igram. Moje delo me navdušuje. Igro ljubim. Nič bolj na svetu ni razburljivega kot je moje delo. Ko igram, imam občutek da rastem in se izpopolnjujem tudi kot oseba. Pravzaprav me trenutno nič ne vznemirja, razen igranja." Pinar Deniz lahko v družbi postavnega Kaana Urganciogluja spremljate na POP TV v seriji Po poti resnice. V seriji igra mlado odvetnico Ceylin, ki jo sama opiše kot: "Ne poskuša biti prijazna, zaradi česar je prava odvetnica. Sama postavlja svoje meje. Njena pravičnost, njena vest. Njen pristop mi je tako všeč, da si želim, da bi ona bila moja odvetnica, če bi jo kdaj potrebovala."