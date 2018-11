Po mega uspešnici Moja boš prihaja nova ljubezenska drama

Brezčasna zgodba klasike Lepotica in zver, ki jo vsi dobro poznamo in obožujemo, bo tokrat zaživela v novi ljubezenski drami. Kot ogenj in morje, kot črna in bela, kot sonce in luna, tako različna sta si tudi Asli in Ferhat, glavna junaka prihajajoče turške serije Lepotica in zver.

Birce Akalay v vlogi lepe in nežne Asli FOTO: POP TV Ljubezen je edini zapor, v katerega smo radi ujeti V hladnih decembrskih dneh bo na POP TV zaživela zgodba o Asli, pametni, lepi in samostojni zdravnici, ki jo Ferhat kot ujetnico zapre v svoj dom. Kljub začetni zadržanosti in strahu Asli sčasoma začne spoznavati, da se v na prvi pogled robustnem Ferhata skriva veliko in toplo srce. Glavno vlogo ljubezenskega para nove turške serije Lepotica in zver sta odigrala 34-letna Birce Akalay (Asli) in36-letni Ibrahim Celikkol (Ferhat), ki bosta pričarala eno najlepših, a s trni posutih ljubezenskih zgodb. Seveda ne bo šlo brez dramatičnih zapletov in družinskih skrivnosti, ki vas bodo pustile v napetem pričakovanju naslednje epizode. Zgodba nove ljubezenske drame vas bo spominjala na moderno izvedbo klasike in ene najlepših pravljic Lepotica in zver. Zakaj je serija ime dobila po pravljici, boste izvedeli tekom serije. A še preden začnete soditi, si raje poglejte prvo epizodo, ki vas ne bo pustila ravnodušne. Bo Ferhat, ki ga igra postavni Ibrahim Celikkol, zmogel premagati ovire do ljubezni? FOTO: POP TV Ferhat zmore premagati vse, ne pa tudi ovir do ljubezni Ferhat je odločen in dominanten, a čustveno otopel. V družini se ga vsi bojijo. Potem, ko so mu ubili očeta, se je čustveno zlomil in zaprl vase. Kruto otroštvo ga je prisililo, da je hitro odrasel in se prelevil v ranjeno ''zver''. Ko spozna Asli, na prvi pogled vidi lepo in naivno žensko, ki nima pojma o krutosti življenja, medtem ko Asli v njem vidi le brezčutno zver, ki se ne zna obnašati. Oba sta preko spleta okoliščin prisiljena v skupno življenje. Ko Asli začne odkrivati vse odtenke Ferhatove črnine, se v njej prebudi močno čustvo in želja, da ga ozdravi z najmočnejšim zdravilom - ljubeznijo. Bo Ferhat zmogel premagati ovire do ljubezni? Ne zamudite prvega dela nove turške serije Lepotica in zver (v originalu Siyah Beyaz Aşk) v ponedeljek, 10. decembra, na POP TV. Ljubezenska drama Lepotica in zver prihaja na POP TV v ponedeljek, 10. decembra. FOTO: POP TV