Poginil kuža iz uspešnice Ko potrka ljubezen

Oboževalce in zveste gledalce serije Ko potrka ljubezen je užalostila vest, da je poginil pes Küba pasme rotvajler, ki je v seriji odigral Siriusa, zvestega štirinožnega prijatelja glavnega junaka, arhitekta Serkana Bolata, ki ga igra Kerem Bürsin. Vzrok smrti prikupnega štirinožca ni znan.

Žalostno novico je na družbenih omrežjih objavila njegova lastnica Leman Türkmenoğlu, vest pa se je hitro razširila, ko je novico delila igralka Hande Erçel, ki v zgodbi igra cvetličarko in študentko arhitekture Edo Yıldız. Izguba ni samo za utečeno in usklajeno igralsko ekipo, ampak tudi za zveste oboževalce po vsem svetu, ki so se hitro navezali na prisrčnega štirinožca – tudi zato, ker na nek način simbolizira ljubezensko zgodbo med glavnima junakoma, Edo in Serkanom.