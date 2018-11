Posnetek, ki je obnorel Slovenijo

Za še več zabavnih skečev skočite na VOYO, kjer vas čakajo vse tri sezone Skečoholikov.Oddaja, ki je posvečena skečem, je nekaj povsem novega in svežega na slovenski sceni. V celoti, od scenarijev, snemanja do montaže, jo sestavlja četverica že prepoznavnih stand up komikov – Jernej Celec, Sašo Stare, Gašper Bergant in Aleš Novak. Vsaka oddaja je sestavljena iz skečev in odrskega nastopa standuperjev.