Postavni Turek, ki se lahko pohvali z nazivom najboljši turški model

Berk Atan se je rodil 26. septembra 1991 v turškem mestu Izmir. Kot je povedal za turške medije, sta ga igra in film navduševala od majhnih nog, a preden se je prvič dokazal pred kamero, je bil maneken in fotomodel.

Berk v seriji Solze v raju igra Selima Arisoya, ki v življenju sledi le svojemu srcu. Ker prihaja iz bogate družine, je sicer postavni in simpatični Selim ženskam zanimiv tudi zaradi bogatih prednikov. Je zelo moralen in vedno posluša svoje srce. Uspešnemu poslovnežu tla pod nogami spodnese postavna Cennet, v katero se noro zaljubi.

29-letnik, ki ima v novi turški seriji na POP TV Solze v raju glavno vlogo, se lahko pohvali z laskavim nazivom najboljšega turškega modela po izboru strokovne žirije. Nasmejani maneken je svojo pot nadaljeval na igralskem oddelku Univerze v Beykentu. In če se je leta 2012 pohvalil z laskavim modnim nazivom, so ga leta 2015 na fakulteti razglasili za 'najboljšega mladega igralca'.

Kako se začne njuna ljubezenska zgodba? Cennet je mati zapustila že takoj po rojstvu in vzgajala jo je ljubeča babica. Čeprav ji v življenju ni bilo postlano z rožicami, ji je uspelo doštudirati arhitekturo. Na študiju je spoznala sošolko Meliso, katere mama Arzu Cennet ponudi sanjsko službo. Tam pa Cennet naleti na simpatičnega Selima, ki ga Melisa in njena mama vidita kot idealnega ženina za Meliso. Vendar Selim Meliso vidi le kot prijateljico, ko pa spozna Cennet, se njegovo srce takoj vname zanjo. Izkaže se tudi, da sta Cennet in Arzu usodno povezani, a to Arzu ne omehča srca.