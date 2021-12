Postavni zvezdnik Can Yaman končno prihaja med nas

V glavnih vlogah nove serije Gospod Napačni znova navdušujeta Can Yaman in Özge Gürel, ki sta skupaj blestela že v uspešnici Ko zadiši ljubezen (Dolunay), ki smo jo spremljali na POP TV.

Glavna junakinja nove romantične zgodbe Ezgi Inal (Özge Gürel) nima sreče v ljubezni. Ko njeno pot prekriža postavni in neustavljivo privlačni ženskar Özgür Atasoy (Can Yaman), ki se ga prime vzdevek Gospod Napačni, pa se stvari začnejo zapletati. Özgür je premožen lastnik restavracije, kar mu omogoča lagodno življenje. V njem uživa in se ne spušča pretirano v globine, predvsem pa ne verjame v pravo ljubezen. Ezgi je mladenka, ki ima za seboj nekaj neuspešnih razmerij, a je še vedno odločena, da bo našla svojo pravo ljubezen, s katero se bo poročila. Ko Ozgur vidi, kakšne težave ima Ezgi, ji začne svetovati glede odnosov in ji razkrije vrsto trikov, s katerimi bo osvojila želenega moškega. Med seboj skleneta dogovor: Özgür, ki obvlada trike zapeljevanja, bo Ezgi pomagal osvojiti želeno simpatijo, ona pa se bo za nekaj časa izdajala za njegovo zaročenko. A ko drug drugega začneta bolje spoznavati, med njima začnejo švigati iskrice ljubezni. Le kako se bo to končalo?