10 let serije, ki je Chrisa Pratta izstrelila med zvezdnike

Mineva 10 let, odkar se je v televizijsko zgodovino zapisala ena najboljših komičnih serij vseh časov, Parki in rekreacija. Ne le ogromno smeha, dala nam je tudi Chrisa Pratta! Kaj zdaj počnejo zvezdniki serije?

Serija Parki in rekreacija je ena izmed najboljših komičnih serij v zgodovini. FOTO: Profimedia

Po mnenju mnogih ljubiteljev komičnih serij je zagotovo ena najboljših "lažni dokumentarec" Parki in rekreacija, serija o izzivih, s katerimi se sooča lokalna uprava, polna edinstvenih karakterjev, ki presenečajo iz epizode v epizodo. Predvajati so jo začeli 9. aprila 2009 in hitro postala tista, o kateri so vsi govorili. Po sedmih sezonah in 125 epizodah so se 24. februarja 2015 morali oboževalci posloviti od nepozabnih likov in oddelka za Parke in rekreacijo, a serija v srcih oboževalcev živi naprej.

Igralci so tudi po koncu še vedno zelo povezani. FOTO: Profimedia

Ko se druščina združi, je zanje pravi praznik in tega so dočakali marca letos, ko so se igralci ob desetletnici zbrali na televizijskem festivalu PaleyFest. Seveda tam ni šlo mimo vprašanja, ali se lahko oboževalci nadejajo nadaljevanja serije. "Čutim, da je ta serija moje najpomembnejše delo. Zato nebi nikoli, nikoli, nikoli rekel nikoli. Če bi se ponudila priložnost, bi bilo to izjemno … A čeprav je mamljivo, ne želim narediti novih epizod samo zato, da se naredijo," je povedal Schur. Utrinki s srečanja:

FOTO: Profimedia

Če si serije po kakšnem čudnem slučaju še niste ogledali ali - bolj verjetno - želite ponovno uživati v tej televizijski poslastici - jo lahkoob sobotah in nedeljah ob 16. uri spremljate na BRIO. Čeprav prihodnost serije ni znana, pa spomin nanjo živi kot spomin na Li'l Sebastiana (če vam je referenca nepoznana, sledite zgornjemu napotku). In kaj počnejo igralci, odkar so zapustili Pawnee? AMY POEHLER

Amy Poehler FOTO: AP

Amy je kot unikatna državna uradnica Leslie Knope osvojila srca gledalcev in za odlično odigrano vlogo osvojila tudi prestižni zlati globus. Tudi po koncu serije je neustavljiva. Posnela je več serij in filmov, podeljevala nagrade, trenutno pa s soigralcem iz Parkov, Nickom Offermanom, vodita tekmovalni resničnostni šov Making It. Amy je zaigrala tudi v bratovi seriji Welcome to Sweden. CHRIS PRATT

Chris Pratt FOTO: AP

Iz nerodnega, naivnega in najbolj dobrosrčnega Andyja Dwyerja je postal izklesani zvezdnik akcijskih in znanstvenofantastičnih filmov, kot sta Jurski svet in Varuhi galaksije. V tem času se je ločil od Anne Faris, s katero imata sina Jacka, in našel srečo s Katherine Schwarzenegger. In čeprav je postal superzvezdnik, ne živi nič kaj zvezdniškega življenja: živi na ranču v predmestju Seattla. AUBREY PLAZA

Aubrey Plaza FOTO: Profimedia

Po odlično odigrani vlogi cinične April Ludgate je tudi v drugih vlogah poskrbela za smeh, na primer s filmoma Dedek uide z vajetiterKako najti zmenek za poroko. S Poehlerjevno je zaigrala tudi v seriji Welcome to Sweden, sicer a je blestela v filmu Ingrid Goes West. NICK OFFERMAN

Nick Offerman FOTO: AP

Čemeren ljubitelj mesa, viskija in lova je tudi v resničnem življenju navdušen mizar, sicer pa poročen zMegan Mullally, najbolj poznano kot Karen iz legendarne serije Will in Grace. Z Amy vodi oddajo Making It, šov, v katerem tekmujejo v različnih ročnih spretnostnih in obrteh, sicer pa trenutno promovira knjigo, ki sta jo napisala z ženo, Mullally, The Greatest Love Story Ever Told: An Oral History. RASHIDA JONES

Rashida Jones FOTO: AP

Rashida, hči legendarnega glasbenika Quincyja Jonesa, zdaj blesti v svoji komični seriji Angie Tribeca, ki jo tudi producira. Lani se je s fantomEzro Koeningom razveselila sinaIsaiaha. AZIZ ANSARI

Aziz Ansari FOTO: AP

Stand up komik je po Parkih ustvaril svojo serijoMaster of None, ki mu je prinesla tudi zlati globus. RETTA

Retta FOTO: Profimedia

"Donna Meagle" zdaj igra v komično-kriminalni serijiGood Girls s Christino Hendricks (Oglaševalci) in Mae Whitman, ki smo jo v vlogi "nevidne Ann" spoznali v prav tako eni najbolje kritično sprejetih in med oboževalci kvalitetne komedije sprejeti seriji Odbita rodbina (Arrested Developement). Pred tem pa je igrala v Klubu srečnih ločenk, ki jo prav tako lahko spremljate na BRIO. Najbolj pa nam seveda ostaja v spominu po svojem motu, da se je v življenju treba razvajati(Treat Yo Self). ADAM SCOTT

Adam Scott FOTO: Profimedia

Igralec je poleg mnogih odmevnih vlog nazadnje najbolj opozoril nase z vlogo v Velikih majhnih lažeh (Big Little Lies), kjer igra moža Reese Witherspoon. Rob Lowe

Rob Lowe FOTO: Profimedia

Vedno optimistični, z zdravim načinom življenja obsedeni Chris Traeger, je bil že pred serijo znano ime, po Parkih pa se je lotil posebnega izziva: s sinovoma snema avanturistični resničnostni šov The Lowe Files – skupaj potujejo po državi in raziskujejo zloglasne nerešene skrivnosti, strast, ki jo igralec goji že od malih nog, očitno pa jo delita tudi sinova, ki ju ima s Sheryl Berkoff, s katero sta poročena od leta 1991. Jim O'Heir

Jim O'Heir FOTO: AP