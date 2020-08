Pretresljiv zaključek druge sezone uspešnice Vedno tvoja

Dogajanje v zapleteni ljubezenski zgodbi turške uspešnice Vedno tvojaje zelo napeto, zato nikakor ne smete zamuditi dramatičnega in nepričakovanega konca druge sezone. Po petih mesecih bo tako nocoj, 27. avgusta, ob 21. uri na POP TV na sporedu še zadnja epizoda izjemno priljubljene serije.

Le kakšna usoda čaka priljubljene like, v čevlje katerih so stopili Vahide Perçin(Hünkar),Murat Ünalmış(Demir),Hilal Altınbilek(Züleyha),Uğur Gürses(Yılmaz)inKerem Alışık(Ali Rahmet). Seveda velja omeniti tudi izjemne igralce, kot so Bülent Polat (Gaffur), Selin Yeninci(Saniye) in Serpil Tamur (Hazize) ter Melike İpek Yalova (Müjgan) in Esra Dermancıoğlu (Behice), ki s prepričljivo igro navdušujejo zveste gledalke in gledalce serije.