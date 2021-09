Pri naših sosedih se mudi zvezdnik uspešnice Ko potrka ljubezen

Razlog njegovega prihoda v italijansko prestolnico mode je tokrat poslovno obarvan, saj so priljubljenega zvezdnika povabila v priljubljeno oddajo Verissimo , katere gost je bil pred časom tudi zvezdnik uspešnice Jutranja ptica Can Yaman . Slednji je svoj nastop dobro unovčil, saj ga je oddaja na nek način izstrelila na italijanski medijski trg, ponudbe za snemanje pa so začele kar deževati.

V času, ko se življenje praktično dogaja na družbenih omrežjih in ko je neka fotografija ali posnetek praktično že novica, še priden ta najde prostor v medijih, Keremov obisk ni ostal skrit pred njegovo zvesto publiko. Goreče oboževalke so ga pričakala že takoj ob prihodu na letališče in kasneje še pred hotelom. Zvezdnik je bil deležen tople dobrodošlice, vzel pa si je tudi čas za zvesto publiko. Medtem ko je ves čas nosil dvojno zaščitno masko, se je prijazno fotografiral in snemal selfije z oboževalkami, podelil pa je tudi kar nekaj avtogramov.