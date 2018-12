Zabavna, lahkotna, a življenjska: 'Ko ne veš, kaj bo jutri in do kdaj bo šlo'

Alenka Prešern – Lena je 25-letno prikupno in zmedeno dekle, ki se je v seriji Lp, Lena znašlo v vrtincu dogodkov, na katere se odzove na vsem nam poznan način. Sara Dirnbek pa je igralka, ki je v seriji zaigrala glavno junakinjo. Se je mogoče tudi ona našla v teh dogodkih?

Sara Dirnbek je zaigrala v seriji Lp, Lena, ki si jo lahko ogledate na VOYO. FOTO: Miro Majcen

LP, Lena, sveža slovenska serija, ki brez cenzure in z veliko dozo sarkazma odstira tančice skrivnosti mlade generacije, je tu. Cela prva sezona vas že čaka na VOYO, za pokušino pa si lahko prvo epizodo ogledate kar tukaj:

Sara Dirnbek, ki v seriji igra Leno,je Žana in Evo, ustvarjalca serije Lp, Lena, spoznala že med študijem."Z Žanom sva bila sošolca na akademiji, jaz sem bila na igri, on na dramaturgiji ... Ko sem dobila v roke scenarij, sem dejansko mislila, da sta Žan in Eva zgodbo pisala zame, kajti nekatere teme so bile tako generalne, da sem se našla v njih. Toda bilo je samo naključje," nam je zaupala igralka. Lena je prikupna, včasih zmedena, predvsem pa je življenjska – tako je tudi glavna igralka našla nekaj vzporednic z likom iz serije.

Sara je končala študij na AGRFT, nato pa nabirala izkušnje na gledaliških odrih, kot so MGL, Drama, Glej, Slovensko mladinsko gledališče ... Tuja pa ji ni niti televizija, tako je domača na odru kot tudi pred kamero. Kljub temu da se dobro počuti v obeh medijih, pa so vseeno razlike: "Ko se snema za televizijo, se ne snema kronološko, ampak po lokacijah. Tako ni nekega sosledja dogodkov kot v gledališču ... zaradi tega skačeš tudi med različni čustvi – v enem trenutku si vesel, v drugem trenutku pa žalosten ..." Zaupala nam je tudi, kako se ona pripravlja na izražanje močnih čustev.

Glavna junakinja je v seriji na prelomu odraslosti, študij je v zadnjem stadiju, vse deluje, tako kot mora. Nato pa se ji zaradi dolgoletnega fanta zruši svet in pahnjena je v navidez smešne in absurdne situacije, ki pa so le na površju videti lahkotno, pod gladino pa se skriva resna tema."Leno sem dojemala kot osebo, ki ne sproža dogodkov, ampak se nanje odziva – malce zmedeno in negotovo."

Serija se tako ukvarja z generacijo, ki počasi vstopa na trg dela, kjer je počasi treba razmišljati, kako naprej. "Kljub temu da je serija videti lahkotna in duhovita, pa obravnava resne teme, ki zadevajo našo generacijo. Prekarno delo je ujelo tudi nas. Najhuje je to, ker ne veš, do kdaj bo šlo ... občutek negotovosti je frustrirajoč."