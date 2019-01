Prvi prizori zadnje sezone Igre prestolov osupnili oboževalce

Med podelitvijo zlatih globusov so svoj trenutek dočakali tudi oboževalci serije Igra prestolov. Predvajali so namreč – sicer zelo kratek – napovednik nove in zadnje sezone izjemno priljubljene serije. Čeprav je šlo le za nekaj sekund, so te toliko bolj zgodovinske, saj se prvič srečata Daenerys Targaryen in Sansa Stark.

Ustvarjalci Igre prestolov so prvič omogočili kratek vpogled v novo sezono, ki prihaja aprila. Pokazali so le nekaj sekund, a te so zgodovinske, saj se srečata Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) in Sansa Stark (Sophie Turner). V prizoru je videti še Jona Snowa (Kit Harington), Brienne of Tarth (Gwendoline Christie) ter Sera Joraha Mormonta (Iain Glen). Izsek so predvajali v sklopu reklame za še druge serije, med drugim za Watchman, True Detective, Veepin prav tako težko pričakovano drugo sezono miniserijeBig little lies, kateri se je pridružila legendarna Meryl Streep, ki jo prav tako vidimo v napovedniku.