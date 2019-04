Reka ljubezni se počasi poslavlja, v delu že nova serija

Cvetoča dolina številnih mostov, neskončni razgledi in bogata narava so ustvarjalcem nove originalne slovenske serije ponudili poligon, na katerem se bodo protagonisti soočali z zapletenimi odnosi, družinskimi dramami, poslovnimi skrivnostmi in usodno preteklostjo. V rdečo nit zgodbe se bo vseskozi vpletala tudi ljubezen.

Produkcija serije je že v polnem teku, izbor igralk in igralcev, ki bodo vstopili v čevlje novih likov, pa v zaključni fazi. Mostovi bodo med njimi predstavljali simbol povezovanja preteklosti s sedanjostjo, skrhanih družinskih vezi, prijateljskih zamer in že skoraj pozabljenih ljubezni.

Reka ljubezni se s četrto sezono zaključuje