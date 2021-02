Slovenija večkrat omenjena v novi TV-uspešnici

Ime Slovenije so v preteklosti v svet ponesli že mnogi. Med drugim Katarina Čas v uspešnici režiserja Martina Scorseseja Volk z Wall Streeta, kjer je bila v nekem prizoru razprostrta slovenska zastava. Omenili so nas tudi v znamenitih Simpsonovih, ki so najdlje trajajoča risana televizijska nanizanka, ki že več kot 30 let kaže zrcalo družbi s svojo satiro. Tokrat se je ime Slovenije 'prikradlo' v zadnjo, aktualno epizodo turške uspešnice Ko potrka ljubezen (Sen Çal Kapımı) , ki jo trenutno lahko spremljate na POP TV.

In v kakšnem kontekstu je bila beseda "Slovenija" omenjena kar štirikrat? Glavni lik Serkan, ki ga igra simpatični 33-letni Kerem Bürsin, je imel v 29. epizodi, ki so jo v Turčiji predvajali minulo soboto, letalsko nesrečo (ena epizoda je v Turčiji dolga dve uri in pol in se predvaja enkrat tedensko, op. a.). Na poti v Italijo, kamor se je odpravil službeno, je njegovo zasebno letalo strmoglavilo in ustvarjalci so v zgodbo vpletli, da je Serkana rešil slovenski ribič, ki ga je odpeljal v svojo vas v Slovenijo. Ta je ob prihodu domov zgodbo o strmoglavljenju in preživetju delil s svojimi bližnjimi in tako večkrat omenil našo deželo.

Mogoče so se scenaristi za to potezo odločili, ker smo pretekli teden v Sloveniji ravno začeli predvajati uspešnico Ko potrka ljubezen, ki so jo mimogrede prodali že v 45 državah.

V spodnjem videu, ki je izsek iz serije, lahko slišite, ko Serkan Edinemu prijatelju Denizu jasno odgovori:"Nisem bil v Italiji, bil sem v Sloveniji."

Ne dvomimo, da bi si ljubiteljice serije in Keremove oboževalke močno želele, da nas vse bolj priljubljeni zvezdnik nekega dne tudi zares obišče.