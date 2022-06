Soigralka o Kaanu Urgancoglu: Obožujem ga!

V začetku tega leta se je slavna igralka razšla s svojim fantom, kmalu po tem pa so turški mediji ugibali, če se med njo in njenim soigralcem Kaanom dogaja kaj več kot le prijateljstvo. Po tem ko je prišla iz cannskega filmskega festivala, je v enem od intervjujev Pinar, ki sicer nerada deli podrobnosti o zasebnosti, zadevo komentirala in povedala, kakšen odnos imata s postavnim soigralcem. Namreč ravno pod fotografijami iz festivala, ji je v komentarju Kaan pustil kratko a sladko sporočilo – emotikon srčka.

Novinarji so jo vprašali, kaj to pomeni, Pinar pa je povedala: "To je normalno. On je moj partner, prijatelj, moja podpora. Če bi šel on na cannski filmski festival in objavil takšne fotografije, bi tudi jaz pod te prilepila emotikon srčka. Mah, napisala bi, da ga imam rada. Seveda, obožujem ga! Sodelujeva že tri leta in obožujem njegovo človečnost. Obožujem ga kot igralca, zato mi je Kaan zelo dragocen in ljub."