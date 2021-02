Ste vedeli, da sta igralca uspešnice Ko potrka ljubezen zasebno par?

29-letna Başak Gümülcinelioğlu in Çağrı Çıtanak nastopata v turški seriji Ko potrka ljubezen (Sen Çal Kapımı), ki jo lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 17. uri na POP TV.

Igralca svoje ljubezni sicer ne razkazujeta na družbenih omrežjih, niti ne objavljata skupnih fotografij. Glede zasebnosti sta precej zadržana, tako kot večina turških igralcev in igralk. A kdaj pa kdaj ju vseeno premami in skupne trenutke za zdaj delita samo v Instagramovi zgodbi. Pred kratkim sta objavila kolaž dveh fotografij in zraven zapisala: "Enako pozirava tako poleti kot pozimi."

Kaj nas čaka v nadaljevanju serije Ko potrka ljubezen?

Eda, Serkan, Ferit in Selin so še vedno v koči. Serkana kliče Engin in Selin prisluškuje pogovoru. Ker sliši samo Serkanovo stran, si narobe razlaga, da jo Serkan še vedno hoče, a ne verjame, da ona hoče njega. Ko premisli o tem, mu poda nenavadno in drzno ponudbo. Edina in Serkanova pogodba se izteka, zato oba premišljujeta o tem, kaj to pomeni.