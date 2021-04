Ste vedeli, da sta soigralki iz Usodnih diamantov v resnici prijateljici?

Igralci na snemanju serij preživijo ogromno časa in veliko ur – tako pred kamero kot tudi na samem prizorišču snemanja, ko čakajo, da pridejo na vrsto, da povedo svoje besedilo. Zato ni nič nenavadnega, da se nekateri zelo zbližajo in spletejo pristne prijateljske vezi. To se je zgodilo tudi igralkama Tubi Büyüküstün in Ilkin Tüfekci.

icon-expand Tuba Büyüküstün in Ilkin Tüfekci v seriji Usodni diamanti. FOTO: POP TV Marsikdo bi se strinjal, da je na delavnem mestu včasih težko sklepati iskrena prijateljstva, a obstajajo tudi izjeme. Igralki Tuba Büyüküstün in Ilkin Tüfekci sta leta 2014 postali sodelavki, saj sta obe dobili vlogi v seriji Usodni diamanti (Kara Para Aşk). "Tuba je moja najboljša prijateljica. Že od prvega snemalnega dne sva močno povezani. Obe sva rojeni 5. julija, ne vem, ali to kaj vpliva," je v enem izmed intervjujev njuno prijateljstvo opisala 33–letna Ilkin, ki je od Tube mlajša pet let. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ilkin Tüfekci je v intervjuju za španske medije pred časom že povedala, da je vlogo Pelin sprejela zaradi vrhunskega scenarija, igralske zasedbe in odlične tehnične ekipe ter da so vsi vpleteni že od samega začetka verjeli v televizijski projekt Usodni diamanti. Tubo lahko slovenski gledalci od ponedeljka do petka ob 17. uri na POP TV spremljajo v glavni vlogi Elif, Ilkin pa vidimo v vlogi policistke Pelin. Ker bo Elif našla srečo v ljubezni pri Pelininem sodelavcu, policistu Ömerju (igra ga Engin Akyürek), sta dekleti imeli kar nekaj skupnih prizorov, tudi akcijskih. icon-expand Ne zamudite vse bolj napetega dogajanja v uspešnici Usodni diamanti. FOTO: POP TV Kaj nas čaka v nadaljevanju serije Usodni diamanti? Huseyin je brez večjih poškodb odpuščen iz bolnišnice. Nilufer poda Pelin in Ardu izjavo glede ugrabitve. Na podlagi Niluferinih besed nastane skica Metina, ki se ne ujema z Elifino skico. Zerrin je sumničava glede Elifinega obnašanja. Ömer pri pregledu posnetkov varnostnih kamer ugotovi, da manjkajo pomembni odseki. Metin stricu povzroča preglavice z zapleti glede ugrabitve. Ne zamudite uspešnice Usodni diamanti ob 17. uri na POP TV. Zamujene epizode vas čakajo na VOYO. Metin je jezen, ker je Ömer rešil Nilufer, zato od Elif še vedno zahteva denar. Po srečanju z njim Elif vedno bolj pogreša Ömerja, a je njun odnos postal zelo čuden. Asli se obnaša vedno bolj neuravnovešeno, zato je družina zaskrbljena zanjo. Ömer, Pelin in Arda medtem odkrijejo pomembne posnetke varnostnih kamer, ki razkrijejo, da nekdo od Denizerjevih laže. icon-link Serija Usodni diamanti