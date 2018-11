Tadej Toš o partiarharnem patriarhatu

Štajerc v Ljubljani Tadej Toš se je razgovoril o kravatah, ki se, sploh če so rdeče in čudnih dolžin, tolerirajo zgolj pri Donaldu Trumpu. Pa veste, kaj je to partiarharni patriarhat?

Celotni nastop si oglejte na VOYO. "Vedno sem se spraševal, obstajajo ljudje, ki imajo zares kravato do mednožja. Najbrž imaš dolgo rdečo kravato lahko tako le, če si ameriški predsednik, sicer si 'fukjen'. Na Štajerske, tako stopnjujemo besedo dobro, pa ka si ti nor, kar je boljše od dobro, če pa reče nekdo, da 'pa ti si fukjen', pomeni, da je bilo najboljše. Pri nas moški vozi, ženska pa v avtu ob njem neskončno dolgo govori. Ko pa moški vozi, pa v avtu nima nobene potrebe po tem, da bi govoril," je hitrobesedno razložil Tadej Toš. Cel nastop vas čaka na VOYO, kjer si lahko ogledate še 15 drugih StendAp nastopov najboljših slovenskih komikov desetletja. Stand up komedija je v Sloveniji vzklila pred desetletjem, danes pa je eden najbolj živahnih žanrov domače pop kulture. Vid Valič je s pionirji scene pripravil predstave StendAp predstavlja z izborom najboljših stand-up komikov desetletja, kot so Perica Jerković, Janez Usenik, Lucija Ćirović, Tadej Toš, Admir Baltić, Ana Maria Mitič, Uroš Kuzman, Sašo Stare, Martina Ipša, Aleš Novak, Tin Vodopivec, Jernej Celec, Boris Kobal, Eva Virc, Gašper Bergant.