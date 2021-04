Têlenovelo si je na VOYO ogledalo že 100 tisoč ljudi

Na VOYO si lahko ogledate uspešno serijo Telenovela, ki to ni. Serija je namreč parodija, ki na satiričen način pokaže nastajanje televizijskih vsebin. Hkrati pa na humoren način odgovarja na vprašanja, ki se postavljajo gledalcem. Kdo? Zakaj? Kaj? In 100 tisočkrat so na VOYO igralci odgovorili na ta vprašanja, saj ima serija že 100 tisoč ogledov. S čim so se najbolj ukvarjali igralci serije? Nini Ivanič na primer je težavo delala slaba igra, s katero se je spopadla v vlogi netalentirane igralke.

