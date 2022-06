To poletje na POP TV Ljubezen ne rabi besed

Na eni strani je Murat, miren, redoljuben in aroganten perfekcionist, ki je že v mladih letih prevzel odgovornosti družinskega podjetja. Na drugi strani je Hayat, nestrpna, vročekrvna in nerodna mlada ženska, ki je pravkar končala fakulteto in je postavljena pred pogoj – ali si najde službo ali pa se vrne domov, kjer bodo poskrbeli za dogovorjeno poroko. Njuna svetova se srečata med čakanjem na taksi, kjer Hayat Murata obtoži, da je nadut. Ko bi le vedela, da bo tega naduteža srečala na naslednjem razgovoru za službo, kjer jo zamenjajo za Suno, prijateljico lastnikove hčerke. Ker Hayat nujno potrebuje službo, se odloči izdajati zanjo in tako postane Muratova asistentka.

Čeprav sta si tako različna, se med njima razvije močna ljubezen. Kaj pa se bo zgodilo, ko bo Murat izvedel za njeno laž? Je mogoče, da tako različni osebi umirita strasti in se predata ljubezni?