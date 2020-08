Tretja sezona serije Vedno tvoja prinaša nova lika

Za ekipo turške uspešnice Vedno tvojasta dve izjemni sezoni, ki sta skupaj imeli 63 epizod (ena epizoda je v povprečju dolga dve uri in pol). Na POP TV lahko trenutno spremljate drugi sezono, ki iz epizode v epizodo poskrbi za dramatične zaplete in razplete. Turški mediji te dni poročajo, da gre za eno najuspešnejših produkcij v zadnjih dveh letih in da je bila serija prodana v kar 55 držav po celem svetu in dosegla izjemne rezultate gledanosti. Tudi slovenski gledalci in gledalke so jo vzele za svojo.