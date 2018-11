Tudi najbolj jezni raperji imajo nežno plat

Veseli december bomo pričakali s smehom. Vsak dan do konca meseca vas bodo s svojimi skeči zabavali Skečoholiki. Tokrat se je komik in novopečeni voditelj šova Slovenija ima talent Sašo Stare prelevil v jeznega raperja.

A še najbolj "na svetu je vse narobe" in "jaz sem najbolj trdoživ" raper ima drugo plat. Poglejte, kako je videti, ko skupaj treščita dva svetova. In ne, ni Sašo kot raper tisti, ki na koncu odvrže 'bombo'.

Za še več zabavnih skečev skočite na VOYO, kjer vas čakajo vse tri sezone Skečoholikov. Oddaja, ki je posvečena skečem, je nekaj povsem novega in svežega na slovenski sceni. V celoti, od scenarijev, snemanja do montaže, jo sestavlja četverica že prepoznavnih stand up komikov – Jernej Celec, Sašo Stare, Gašper Bergant in Aleš Novak. Vsaka oddaja je sestavljena iz skečev in odrskega nastopa stand-uperjev.