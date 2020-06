Turška igralka se pogovarja s svojimi psi: Tako ostajam duševno zdrava

"Tako ostajam duševno zdrava," je povedala 34-letnica, ki je povedala, da jo njeni trije najboljši prijatelji spremljajo noč in dan ter da so prav zato tudi postali glavni predmet njenih objav na Instagramu. Windu, Yoda inPadme so tisti, ki ji nudijo največ opore. A z njimi ni malo dela. Ne samo, da mora skrbeti za njihovo prehrano in redne sprehode, Yoda je tisti, ki ji največ nagaja: "Ne ustavi se, spet mi je pobegnil iz domačega vrta na ulico."