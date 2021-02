Turška Kendall Jenner po petih mesecih razdrla zaroko: krivec njen soigralec?

27-letna igralka Hande Erçel, ki se je je zaradi videza prijel vzdevek turška Kendall Jenner, je bila tri leta v zvezi z 10 let starejšim glasbenikom Muratom Dalkılıçom. Par se je celo zaročil, a po petih mesecih je med njima počilo. Eden od razlogov za njun razhod naj bi bil tudi njen soigralec v uspešnici Ko potrka ljubezen.

icon-expand Hande Erçel je bila tri leta v zvezi z Muratom, po enem mesecu zaroke pa sta se lani poleti razšla. FOTO: POP TV

Turška igralka Hande Erçel in glasbenikMurat Dalkılıç sta se v razmerje spustila 2017, zaroko pa sta naznanila pred enim letom. A po petih mesecih je bila njuna ljubezen na preizkušnji in odločila sta se, da gresta vsak svojo pot. Igralka se je po razhodu oglasila na družbenih omrežjih, kjer je povedala, da se med njima ni zgodilo nič slabega, svojega bivšega pa je celo označila za''zelo dragoceno'' osebo. A najverjetneje se nista razšla v prijateljskem duhu, saj sta s svojih profilov na družbenih omrežij odstranila vse skupne fotografije ter si na Instagramu za povrhu še prenehala slediti. Eden od razlogov, zakaj sta se razšla, naj bi bil ta, da si je bodoči ženin, 37-letni Murat močno želel postati oče. Hande na materinstvo še ni bila pripravljena, saj je želela delati na karieri. Kar se ji je močno obrestovalo.

Hande je ravno pred začetkom epidemije dobila v roke scenarij za nov televizijski projekt Ko potrka ljubezen (v izvirniku Sen Çal Kapımı), ki ga je tudi sprejela. Njen soigralec je tako postal simpatični Kerem Bürsin, s katerim se pred kamero odlično ujameta. Glede na to, da sta začela snemati, ko je bila še Hande srečno zaročena, so turški mediji poročali, da je eden od razlogov, da je Hande končala zaroko tudi Kerem. A igralca vztrajata pri tem, da sta le prijatelja in kolega. A oboževalci so še vedno prepričani, da je med njima nekaj več, predvsem zaradi energije, ki jo izžarevata tudi izven seta.

Usoda se z nami rada igra in tudi pri Hande je bilo tako. Potem ko se ji v zasebnosti zaroka ni obnesla, je morala v vlogi Ede že v prvih epizodah uspešnice Ko potrka ljubezen odigrati zaročenko in se pretvarjati, da je zaročena. Omenjeno serijo v Turčiji snemajo že več kot pol leta, vi pa si jo lahko ogledateod ponedeljka do petka ob 18.00 na POP TV.Če ste zamudili Edino zaroko, kliknite na VOYO, da boste z dogajanjem zgodbe na tekočem.

icon-expand Je Kerem Bürsin kriv za prekinitev Handejine zaroke? FOTO: POP TV

Kaj nas čaka v nadaljevanju serije Ko potrka ljubezen? Ferit Selin vpraša, če še ljubi Serkana. Kaan sliko Serkanove zaročne pogodbe ponudi Fatmi, da jo lahko objavi. Kaan se spet dobi z Melek in ji priskrbi razgovor za službo v kozmetičnem podjetju, Figen pa ji pomaga pri pripravah. Ker se Birol in Sevil ločujeta, je projekt v nevarnosti, saj nočeta več sodelovati.

Sevil, Birol, Serkan in Eda se dobijo na večerji, da bi Serkan oba prepričal, da podpišeta pogodbo, a se Sevil ne da tako hitro pregovoriti. Serkan in Eda obiščeta Apolonov tempelj, ob zori pa laguno, kjer tudi zaplavata. Kaan bo objavil Serkanovo pogodbo tik pred podelitvijo nagrad. Seyfi Ayfer pove, zakaj Aydan ne more priti na obisk, zato se Ayfer k njej odpravi s Figen in Melek.