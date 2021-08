Turška zaljubljenca Hande in Kerem uživata v luksuznem resortu

Zaljubljenca Hande Erçel in Kerem Bürsin, glavni zvezdi turške uspešnice Ko potrka ljubezen, sta si privoščila zaslužen oddih. Zvezdnika trenutno dopustujeta v luksuznem resortu Six Senses Kaplankaya, kjer sta se letošnje poletje mudila tudi zaročenca Katy Perry in Orlando Bloom.

icon-expand Zaljubljenca Hande in Kerem uživata v luksuznem resortu. FOTO: POP TV Priljubljena turška igralca Hande Erçel in Kerem Bürsin sta pred dnevi končala s snemanjem druge sezone serije Ko potrka ljubezen. Po več kot enem letu neprekinjenega dela in številnih celodnevnih snemanj sta si končno vzela čas zase in svojo ljubezen ter zaslužen počitek. Pred začetkom snemanja druge sezone sta sicer na hitro odpotovala na Maldive, od koder je v javnost prišla tudi novica, da sta par tudi zasebno. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tokrat sta za počitniško destinacijo izbrala letovišče Six Senses Kaplankaya, ki se nahaja v kraju Milas v Egejski pokrajini, 84 km od mesta Bodrum. Omenjeni resort pa privablja tudi zvezdnike svetovnega kova, saj sta prav tam letos dopustovala tudi pevka Katy Perry in igralec Orlando Bloom. 27-letnica je na svojem profilu na Instagramu, kjer ima 24 milijonov sledilcev, v objavi delila lokacijo njunega dopusta, ob tem pa objavila kar nekaj fotografij s terase ob bazenu. Na njih pozira v dvodelnih kopalkah, fotografiral pa jo je seveda njen izbranec Kerem. Na eni od fotografij lahko vidimo, da se je na njen ležalnik prikradla črna mačka, ki pa zvezdnice, ki je velika ljubiteljica živali, ni motila. Zvezdnica je za konec objavila tudi fotografijo, na kateri se s srčnim izbrancem držita za roke in nosita enaki zapestnici z obeskom turškega očesa. Ta simbol je znan po vsem svetu in ščiti pred zlom. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Za razliko od Hande pa je 34-letni Kerem Bürsin najprej objavil fotografijo s plaže. Zvezdnika, ki je ponosno razkazoval mišičasto in izklesano telo, ki je posledica rednih treningov in zdrave prehrane, je njegova draga ujela v trenutku, ko je prišel iz vode. Eden od njegovih sledilcev ga je primerjal celo s tajnim agentom 007, Jamesom Bondom. Ne dvomimo, da bi ga marsikatera oboževalka z veseljem gledala tudi v tej vlogi. Medtem ko golobčka še najprej uživata v ljubezni, pa njuni zvesti oboževalci še vedno čakajo na njun skupni dopustniški selfi. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Slovenski oboževalci serije Ko potrka ljubezen pa ne pozabite, da se serija z napetim dogajanjem, ki se bo odvijalo tudi v Sloveniji, jeseni vrača na POP TV. Do takrat pa lahko še naprej uživate v napeti ljubezenski drami serije Vedno tvoja, ki bo od torka, 31. avgusta, z dvojno epizodo po novem na sporedu ob 16.15, zamujene epizode vas že čakajo na VOYO.