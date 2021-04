Turška zvezdnica o lepotnih popravkih: Raje imam naraven videz

V igralskem poklicu je skrb za zunanji videz zelo pomembna. Igralka Ilkin Tüfekçi, ki v uspešnici Usodni diamanti igra eno od pomembnejših vlog – policistko Pelin, se v svoji koži dobro počuti. Pravi, da ni nikoli razmišljala o lepotnih popravkih in da prisega na naraven videz.

icon-expand Ilkin Tüfekçi (na fotografiji desno) v seriji Usodni diamanti igra policistko Pelin. FOTO: POP TV

Ilkin Tüfekçi je že od 10. leta vpeta v igralski svet. Zase pravi, da je dobra oseba: "Hitro se lahko spoprijateljim, z menoj je lahko, ampak imam karakter. Moji dve strasti sta družina in delo," sebe opiše 33-letna igralka, ki je neverjetno podobna španski igralki Penélope Cruz. Svojega zasebnega življenja ne deli z javnostjo, kot je znano, pa še ni spoznala moškega, s katerim bi si ustvarila družino. "Všeč so mi odločni fantje (smeh), ki vedo, kaj hočejo, ali se po svojih najboljših močeh trudijo, da bi to ugotovili. Tisti, ki so junaki svoje lastne zgodbe, so lahko tudi moje. Nikoli me ni privlačil poročen moški in ne želim si, da bi se mi to zgodilo. Zame je ljubezen nek prav poseben občutek, ki ga spoštujem, tako kot zakonsko zvezo."

Med drugim je še nekoč v enem izmed intervjujev dejala, da videz v igralskem poklicu ni vse: "Videz je pomemben, ampak to ni edina stvar. Nadarjenost oziroma talent, avra in energija so tiste stvari, ki te naredijo lepo. Seveda pazim na svoje telo, postavo, ampak nisem ena tistih oseb, ki so obsedene s tem. Izvajam vaje za pilates, ker mi to ustreza." Marsikatera zvezdnica svojo kariero tesno povezuje z zunanjim videzom. Večina jih hrepeni po mladostniškem videzu, še posebej s starostjo, ko so gube na obrazu vse bolj vidne. Turška igralka Ilkin je dejala, da nikoli ni razmišljala, da bi se odločila za pomoč lepotnih strokovnjakov: "Ne, zadovoljna sem s svojim telesom in raje imam naraven videz."

Kaj nas čaka v nadaljevanju serije Usodni diamanti? Elif ne more pozabiti, kako sta z Ömerjem v koči našla umorjenega zločinca. Postane ji slabo in v takem stanju si ne upa domov, zato jo Ömer odpelje k sebi na zajtrk. Svakinja je prepričana, da gre za njegovo novo dekle, Ömer pa mami zaupa, kdo je Elif v resnici. Policijski načelnik se jezi na podrejene, ki so preiskovali umorjenega, Huseyin pa se trudi prikriti, da pomaga Ömerju.

icon-expand Ne zamudite ene najboljših ljubezenskih zgodb Usodni diamanti na POP TV. FOTO: POP TV

Bahar in Levent še vedno izvajata načrt, da bi se Levent zbližal z Elif, Elif pa ima čisto drugačne načrte. Na posnetku, ki ji ga pošljejo ugrabitelji, z Ömerjem opazita podrobnost, ki bi ju lahko pripeljala bližje Nilüfer, zato se zapodita na pot preiskave. Mert je močno razočaran nad Nilüfer. Obrne se na Zerrin in ji pove, da ga je njena hči prevarala.