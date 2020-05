Turški igralec in igralka pokazala še en talent: zapela čutno balado

Pod videom, ki ima že 41 milijonov ogledov se vrsti komentarjev njunih oboževalcev, ki ne skrivajo navdušenja. "Moj bog! Popolna sta, " je eden od komentarjev, drugi pa: "Kadarkoli poslušam to pesem in lahko jo poslušam nenehno, se v meni porodijo občutki ljubezni in topline."

Film ju je združil na velikem platnu, s serijo Tisti usodni poljub pa sta osvojila celotno Turčijo in postala velika zvezdnika. Z ljubezensko zgodbo Omerja in Dafne sta se zapisala v srca turških gledalcev in gledalcev izven Turčije. Serija je postala hit tudi izven turških meja. Namreč predvajali so jo v 13 različnih državah in prav v vseh je žela uspehe gledanosti. Srca slovenskih gledalcev pa igralca osvajata tudi od ponedeljka do petka na POP TV ob 17. uri.