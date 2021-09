Turški zvezdnik Can Yaman v družbi Antonia Banderasa prejel nagrado

Turški igralec Can Yaman , ki je v Evropi postal slaven zaradi svoje glavne vloge v uspešnici Jutranja ptica (če ste jo zamudili na POP TV, vas vse epizode čakajo na VOYO ), se je minuli vikend udeležil priznanega filmskega festivala v Benetkah. Zvezdnik se je sprehodil po dolgi rdeči preprogi, za to posebno priložnost pa je izbral črna oblačila priznane italijanske modne hiše Dolce & Gabbana.

Svečane podelitve so se poleg Cana udeležili tudi španski igralec Antonio Banderas in njegova izbranka Nicole Kimpel ter filmski režiser Gabriele Muccino , četverica pa je sedela skupaj. Can je ta večer domov odnesel nagrado za televizijsko osebnost leta, v obrazložitvi nagrade pa so zapisali, da je Can nagrado prejel "za posodobitev koncepta sodobnega zvezdništva, z zapeljivim, a prefinjenim videzom, ki mu je omogočil, da le v nekaj letih doseže najvišje lestvice priljubljenosti evropskega in svetovnega zvezdniškega sistema z uveljavljanjem na vseh kotičkih naše domišljije, od ode pa vse do kinematografije."

Can Yaman, Nicole Kimpel, Antonio Banderas in Gabriele Muccino na podelitvi nagrad v Benetkah.

Can je bil tudi v Benetkah nenormalno oblegan, saj mu oboževalke ne glede na to, kje se pojavi, pripravijo toplo in bučno dobrodošlico. Na tiskovni konferenci je pred podelitvijo nagrad dejal, da se je že navadil, da mu oboževalci sledijo na vsakem koraku.

"Osem mesecev živim v Rimu in navadil sem se teh prizorov," je z nasmeškom dejal Can, ki ga pretirana pozornost oboževalk ne moti. Turškega zvezdnika so oboževalke več ur zasledovale po Benetkah ter ga čakale pred hotelom, da bi s priljubljenim igralcem posnele selfi. Nekaterim, tistim najbolj vztrajnim, pa je to tudi uspelo.

31-letni Can, ki bo nastopil tudi v novi seriji Sandokan, je pred odhodom iz Benetk delil posnetek, na katerem ga je pričakala nepopisna množica oboževalcev ter zraven zapisal:"To noro srečanje, ki je podivjalo, in množica, ki tako strastno kriči moje ime ob mojem prihodu, je bila zame prava nagrada in bilo mi je v veliko čast (vas pozdraviti) včeraj, tik pred odhodom na rdečo preprogo 78. beneškega filmskega festivala prvič v moji karieri. Moram reči znova, da sem zelo ganjen in presunjen zaradi vaše ogromne ljubezni. Vračam se domov v Rim, a košček srca puščam v Benetkah."