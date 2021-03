Umrl oče igralke iz uspešnice Ko potrka ljubezen

Bige Önal, ki v uspešnici Ko potrka ljubezen igra vlogo Selin, ki se bori za naklonjenost glavnega junaka zgodbe Serkana Bolata, žaluje. Zvezdnico je pretresla novica, da se je za vedno poslovil njen oče, 63-letni Erhan Önal. Ta je bil v Turčiji znan tudi po tem, da je bil kar nekaj let član nogometnega kluba Galatasaray, med drugim pa je med letoma 1973 in 1992 igral tudi za nogometne klube Bayern München, Fenerbahçe in Standard Liege.