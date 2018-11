Uroš Kuzman šaljivo prikazal, kako 'jamramo' v slovenski narodni glasbi

Slovenska narodna glasba marsikoga najprej spomni na harmoniko in poskočne ritme. Kaj pa 'jamranje' v pesmih? No, tudi to obstaja. Tako trdi komik Uroš Kuzman, ki je na zabaven način povezal odlomke iz ljudskih pesmi z dogajanjem, s katerim se je zagotovo srečal že vsak sleherni posameznik.

Uroš Kuzman v spremstvu Šaleškega pevskega zbora FOTO: VOYO Stand up komik Uroš Kuzman je v spremstvu Šaleškega pevskega zbora navdušil zbrano občinstvo, saj je na inovativen in zabaven način povezal številne slovenske narodne pesmi s prigodami, s katerimi se sleherni posameznik pogosto sooča na svoji življenjski poti. Na začetku se je pošalil o tem, da se ga je prijel vzdevek, da je ''edini desničarski komik v Sloveniji poleg Eve Irgl,'' ta vzdevek pa naj bi si zaslužil, ker je večkrat nastopil na ''narodnozabavnih odrih'', kjer je, kot pravi, ''želel analizirati in moral odplačati kredit (smeh) ...'' Na komičen način prikazal 'jamranje' v narodnozabavni glasbi FOTO: VOYO S svojo analizo je šel tako daleč, da je poiskal odlomke iz posameznih narodnozabavnih skladb in jih povezal z aktualnim dogajanjem, ki pesti slehernega posameznika: z moško - ženskimi odnosi, pijanstvom, prodajo, nakupi, politiko in marsičem drugim. Narodnozabavna glasba naj bi namreč v sebi kljub živahnim ritmom skrivala veliko bolečine in 'jamranja' – kakšnega jamranja, pa si poglejte v videoposnetku. Cel nastop vas čaka na VOYO, kjer si lahko ogledate še 15 drugih StendAp nastopov najboljših slovenskih komikov desetletja. Stand up komedija je v Sloveniji vzklila pred desetletjem, danes pa je eden najbolj živahnih žanrov domače pop kulture. Vid Valič je s pionirji scene pripravil predstave StendAp predstavlja z izborom najboljših stand-up komikov desetletja, kot so Perica Jerković, Janez Usenik, Lucija Ćirović, Tadej Toš, Admir Baltić, Ana Maria Mitič, Uroš Kuzman, Sašo Stare, Martina Ipša, Aleš Novak, Tin Vodopivec, Jernej Celec, Boris Kobal, Eva Virc, Gašper Bergant.