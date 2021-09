Uspešnica Ko potrka ljubezen premagala Igro prestolov

Ta serija ni posebna samo zaradi zgodbe, ampak zaradi igralske zasedbe in celotne ekipe. V enem letu druženja in na snemanjih so ustvarjalci postali prava družina, s svojo iskrenostjo in spontanostjo pa so se dotaknili številnih gledalcev, ki so junake vzeli za svoje in z njimi iz epizode v epizodo tudi dihali.

Tokrat so se oboževalci serije Ko potrka ljubezen z vsega sveta povezali prek družbenih omrežij in dokazali, da so skupaj nepremagljivi. Serija je namreč postala pravi fenomen na družbenih omrežjih, rezultat, ki so ga dosegli na Twitterju, pa je postavil nov rekord. Veliki finale uspešnice Ko potrka ljubezen je na Twitterju spremljalo kar 8.472.552 ljudi, torej je bilo v tistem času objavljenih skoraj osem milijonov in pol tvitov. S to številko pa so premagali eno v svetovnem merilu najbolj priljubljenih serij vseh časov – Igro prestolov (Game of Thrones), ki je pred tem imela rekord s 7,7 milijona objavljenih tvitov. Turška uspešnica je ta rezultat znatno presegla, kar je lepo priznanje za konec romantične zgodbe in hkrati dobra popotnica ustvarjalcem za naprej.

"To je pravi način, kako se posloviš! Vso srečo družini Sen Çal Kapımı," so zapisali na uradnem Instagramovem profilu serije, kjer so objavili rezultate in uradno številko 8,3 milijona tvitov (kot kaže, so jih na koncu toliko priznali).