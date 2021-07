Uspešnica Ko potrka ljubezen zmagovalka večera, Hande in Kerem postala najboljši par

Hande Erçel in Kerem Bürsin sta prejela nagrado za najboljši parček ter za najboljšega glavnega igralca in igralko.

Podelitev nagrad Dizilah Guzel, ki so jih prvič podelili leta 2019, so letos potekale virtualno. Z njimi gledalci počastijo največje zvezde in najboljše turške zgodbe v zabavni, televizijski industriji. Nagrade, ki jih je ustvaril portal Dizilah.com, so ime dobile po turški besedi ''guzel'', kar v prevodu pomeni lepo.

Oboževalci in gledalci uspešnice Ko potrka ljubezen se v en glas strinjajo, da je serija v njihova življenja vstopila ob pravem času, saj je bilo lansko leto zaradi pandemije covida-19 za cel svet zelo težko in polno novih izzivov. Utečena igralska ekipa gledalcem tako že eno leto (z manjšo pavzo) z vsako epizodo postreže z zabavnimi in romantičnimi prigodami. Ob gledanju romantične zgodbe pa tako za trenutek ali dva malo pozabijo na svoje skrbi in se sprostijo.

