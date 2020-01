Na POP TV v torek, 21. januarja, ob 17. uri prihaja turška uspešnica Jutranja ptica, romantična ljubezenska zgodba med postavnim Canom, direktorjem oglaševalske agencije, in njegovo zaposleno lepo Sanem. Glavna igralca Can Yaman in Demet Özdemir sta se na snemanju tako dobro ujela, da so ljubezenske iskrice menda švigale tudi za kamero.