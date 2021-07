Uspešnica Vedno tvoja je nazaj: novi liki in tragični razpleti

Druga sezona uspešnice Vedno tvoja, kjer v glavnih vlogah blestijo Vahide Perçin (Hunkar), Murat Ünalmış (Demir), Hilal Altınbilek (Zuleyha) in Uğur Gürses (Yilmaz), je svoj epilog doživela lani avgusta na POP TV.

Prelepa Zuleyha in pošteni Yilmaz sta bila v mladih letih prepričana, da se bosta nekoč poročila, a usoda je imela zanju drugačne načrte. Zuleyha se je nesrečno poročila z bogatim Demirjem, saj se je vdala v usodo, ker je bila prepričana, da je njena največja ljubezen Yilmaz izgubil življenje v zaporu, ki so ga zajeli ognjeni zublji. Yilmaz se je medtem moral sprijazniti, da je izgubil Zuleyho, ob strani pa mu je stala zdravnica Mujgan, ki ji je uspelo najti pot do njegovega srca. Sledila je poroka, a čeprav sta si delila zakonsko posteljo, je Yilmazovo srce še vedno bilo za njegovo prvo ljubezen Zuleyho.

Se še spomnite, kako se je končala pretresljiva druga sezona, ki je do zadnjega sekunde postregla z dramatičnimi prizori? Hunkar je svojega sina Demirja prepričala, da na sodišču priča v prid svoji ženi Zuleyhi. Ta bo do sojenja na prostosti, a svojih otrok še vedno ne videva, saj ji kruti Demir pod nobenim pogojem tega ne dovoli. Mujgan, Yilmazova žena, je vse bolj ljubosumna na lepo Zuleyho, ki pa ji nastavijo past. Je Zuleyha uspela ubežati zaslepljeni in maščevalni Mujgan, ki se je s pištolo spravila na svojo tekmico? Ne zamudite prve epizode tretje sezone uspešnice Vedno tvoja, ki se na POP TV vrača ta torek, 6. julija, ob 21.15.