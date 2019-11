Velik uspeh za serijo Vedno tvoja

SerijaVedno tvoja (Bir Zamanlar Çukurova), v kateri so se v ljubezenskem trikotniku znašli Uğur Güneş, Hilal Altınbilek in Murat Ünalmış, je na letošnji 24. podelitvi nagrad Altın Objektif Ödülleriosvojila lovoriko najboljše serije leta. Nagrado za najboljšo igralko leta v seriji je prejela izjemna igralkaVahide Perçin, ki jo primerjajo s turško Meryl Streep. Njen soigralec v seriji Vedno tvojaKerem Alışıkpa je domov odnesel kar dva kipca, in sicer je slavil v kategoriji najboljši gledališki igralec leta in najboljši igralec v seriji. Utrinek z rdeče preproge je na Instagramu ponosno objavil 32-letni igralec Uğur Güneş, ki blesti v vlogi Yılmaza.