Velika turška uspešnica Moja boš se s četrtim septembrom vrača na POP TV

Serija, ki je obnorela svet se ponaša z mednarodno nagrado International Emmy Award. Odlikuje pa jo tudi napeta dramaturgija in neskončen niz zapletov, ki pa jih ni manjkalo tudi v zasebnih življenjih Buraka Özçivita in Neslihan Atagül Doğulu , ki sta v seriji nastopila v vlogi glavnih junakov.

Srečno poročena Neslihan se je odzvala na te navedbe in povedala, da ni razlogov za ljubosumje, saj si z možem Kadirjem Doğulujem popolnoma zaupata. Pa je res tako? Turški mediji so namreč pred časom poročali, da je zaradi igralskega kolega Buraka imela težave z možem, ko je videl delček serije Moja boš. ''S Kadirjem drug do drugega čutiva spoštovanje in ljubezen. Naj si vsak razlaga in komentira po svoje, kakor želi. Rada se imava in nimava nobenih težav,'' je namigovanja o zakonski krizi komentirala 27-letna Turkinja, ki ji ni mar za govorice.