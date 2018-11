"A ne bi bilo hudo, če bi to bilo v seriji," sta si ob poslušanju študentskih prigod rekla mlada umetnika Eva in Žan in posnela serijo LP, Lena. Čeprav serija ruši tabuje, to ni bil njun namen. "Želela sva samo ujeti trenutek, ko bi po koncu faksa moral imeti vse naštudirano, pa nimaš nič," pravita.

FOTO: Miro Majcen

"Na vseh pijačah med faksom sva govorila o prigodah, ki so se dogajale nama ali kolegom in sva si rekla: 'A ne bi bilo hudo, če bi to bilo v seriji'," sta povedala njena avtorja, Eva Tomazin in Žan Žveplan, ko smo ju ujeli na premierni projekciji serije LP, Lena, ki na VOYO prihaja 7. decembra. Dodajata, da njun namen ni bil rušenje tabujev. "Nismo se bali uprizoriti ničesar, rekli smo si 'takšno je življenje', mi bomo to pokazali, četudi mogoče izpade kontraverzno, mi smo želeli biti čim bolj realni in pristni v naši izkušnji," sta dodala. So torej vse prigode, prikazane v seriji, posnete po resničnih dogodkih? "Ne vse, nekateri dogodki so posneti povsem po resničnih zgodbah, dostikrat pa so tudi napihnjeni. Ampak ponavadi tisto, kar se gledalcu zdi izmišljeno, ni," sta dodala.

"Želela sva samo prikazati najino izkušnjo odraščanja in izkušnjo najine generacije, ki je zelo specifična. Vsi smo malo katastrofa med procesom osamosvajanja. Moji starši so veliko prej odrasli. Želela sva samo ujeti ta trenutek, ko končaš s faksom in bi moral imeti vse naštudirano, urejeno, pa v resnici nimaš nič, mogoče se ti ni ti ne sanja, kaj bi ..." sta pojasnila izkušnjo, ki jo mnogi, ne samo milenijci, dobro poznamo. Tako se bodo s serijo poistovetili tudi pripadniki starejših generacij, saj kot pove eden izmed igralcev, Jan Bučar, smo vsi bili mladi. "Zgodbe so generacijsko iste. Odtenki so drugačni, a v samem bistvu se je vsem pri dvajsetih letih dogajalo isto. Samo okoliščine so bile malo drugačne. Ampak v samem bistvu je vse isto – zabava, punce, droge … Problemi so isti, človek v samem bistvu je isti, z istimi problemi, željami, hrepenenji. Vsi smo se oziroma se spopadamo z istim."

VOYO tako nadaljuje svoje poslanstvo omogočanja platforme slovenskim ustvarjalcem, sploh mladim, ki so tako dobili priložnost izražanja. In zadovoljstvo je obojestransko. "Jaz sem vesel, da mladi želijo ustvarjati za VOYO in da mi lahko to omogočamo. Res sem vesel, ker gre za tako izviren scenarij, avtentično svežo zgodbo. Iščemo svoj prostor pod soncem, ko nagovarjamo mlade, in prav gotovo je LP, Lena takšna serija, s katero nagovarjamo mlade. Prepričan sem, da se bodo v tej zgodbi našli vsi," je povedal Blaž Bezek, vodja storitve VOYO, Zakaj tak naslov? Za tiste, ki nis(m)o več v dvajsetih, še pojasnilo: LP ima več pomenov, kot le podpis na koncu sporočil. "LP izvira iz sarkazma, ker včasih s tem hočeš nekoga zabiti, mu povedati, da imaš dovolj. LP, adijo, sajonara!" sta še pojasnila ustvarjalca.