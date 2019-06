Vstopili v mogočno graščino, ki so jo gradili osem mesecev

V ponedeljek, 24. junija, ob 21. uri na POP TV prihaja nova serijaVedno tvoja (Bir Zamanlar Çukurova). Ljubezenska zgodba nas bo popeljala v 70. leta prejšnjega stoletja v Istanbul in se bo nadaljevala v Adani, v rodovitni pokrajini na jugu Turčije.

Glavno prizorišče dogajanja je graščina, ki so jo zgradili izključno za potrebe snemanja serije. V njej so napeljali elektriko in vodo in je primerna za bivanje tudi po koncu snemanja. Mojstri so za delo potrebovali kar osem mesecev, v dvonadstropni vili pa so dnevna soba z jedilnico, kuhinja, spalnica, zgoraj pa dve spalnici, kabinet in kopalnica s straniščem.