Z drugo sezono se vrača nadaljevanje uspešnice Podaj mi roko

V uspešnici Podaj mi roko spremljamo zgodbo Cenka (Alp Navruz) in Azre (Alina Boz). Cenk prihaja iz premožne in slavne družine v Istanbulu. Njegova družina ima eno najboljših kuharskih podjetij v državi. Cenk živi v ZDA, ampak se odloči vrniti v Istanbul, kjer želi najti svojo pot. Že na poti domov mu pot prekriža Azra, ki se prav tako vrača v rodni kraj po zaključenem študiju kuharstva v ZDA.

Se še spomnite, kako se je končala prva sezona?

Sumru je pobegnila iz psihiatrične bolnišnice, Azra in Cenk pa sta se poročila. Sumru je za svojo žalost krivila Azro, zato se je odločila ves svoj bes stresti nanjo. Odpravila se k Celenovim, ki praznujejo poroko, kjer se je soočila z Azro in ji zagrozila tudi s pištolo. Medtem so se Cenk, Melis in Mert med zabavo odpravili po opravkih, pot nazaj pa se je končala s hudo prometno nesrečo.