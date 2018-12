Za božič dočakali prvi poljub

V napeti turški seriji Lepotica in zver dogajanja in zapletov ne manjka. V zgodbi se bo poglobil odnos med glavnima junakoma, Asli in Ferhatom, na dan pa bodo prišle podrobnosti o Aslinem nekdanjem izbrancu, ki živi dvojno življenje.

Prvi poljub Asli in Ferhata

Gledalci serijeLepotica in zver bodo tako končno dočakali nekaj romantičnih trenutkov. Ferhat odpelje Asli na kosilo na plažo, kjer se prvič sproščeno pogovarjata. Asli je prepričana, da ni tako slab, kot si je sprva mislila. Yeter pobesni, ko ji Handan pove, da je Idyl noseča. Odločita se, da bosta združili moči proti njej, saj sta prepričani, da ju ogroža. Ebru sumi, da ji Asli nekaj prikriva, in to zaupa Cemu. Namik namerava izgnati Yeter iz vile. Asli v bolnišnici pretrese šokantno spoznanje. Noč ima svojo moč in ta bo prinesla tudi prvi poljub. Uf, tega prizora res ne smete zamuditi.