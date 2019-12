Zaključek sezone serije Podaj mi roko

V novi seriji Podaj mi roko spremljamo zgodbo Cenka (Alp Navruz) in Azre (Alina Boz). Cenk prihaja iz premožne in slavne družine v Istanbulu. Njegova družina ima eno od najboljših kuharskih podjetij v državi. Cenk živi v ZDA, ampak se odloči vrniti v Istanbul, kjer želi najti svojo pot. Že na poti domov mu pot prekriža Azra, ki se prav tako vrača v rodni kraj po zaključenem študiju kuharstva v ZDA. Bosta glede na vse razlike, ki ju ločujejo, našla skupno srečo?

Alp je s svojimi vlogami pustil močan pečat pri svojih oboževalkah. No, bodimo iskreni, tudi zaradi svojega privlačnega videza. Ceno slave je na svoji koži že občutil in pravi, da ga ne moti, če ga ljudje na ulici prepoznajo: "To je neke vrste potrditev, da si uspešno ustvaril nekaj dobrega, da je bil projekt dober. Delam nekaj, v čemer resnično uživam. Odlično je, da lahko upodabljam različne like. Spoznavanje novih ljudi pa je druga stvar, ki mi je pri tem poklicu všeč." 29-letni igralec na družbenih omrežjih s svojimi sledilci večkrat deli fotografije, na katerih je v vlogi fotomodela.