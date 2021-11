Zaljubljenca Hande in Kerem končno delila skupne fotografije

Priljubljena turška igralka Hande Erçel, zvezdnica televizijske uspešnice Ko potrka ljubezen, je med nedavnim obiskom New Yorka močno pogrešala svojega izbranca Kerema Bürsina, ki je ostal doma. Zvezdnica je končno delila romantične utrinke iz njunega zasebnega življenja, njeni potezi pa je sledil še postavni igralec.

icon-expand Zvezdnika uspešnice Ko potrka ljubezen sta delila utrinke iz zasebnega življenja. FOTO: POP TV

Simpatična turška igralka Hande Erçel se je nedavno mudila v New Yorku, kjer je neizmerno uživala. Njen soigralec iz uspešnice Ko potrka ljubezen in srčni izbranec Kerem Bürsin pa je ostal doma v Istanbulu. Zaljubljenca, ki sta zvezo obelodanila maja letos, sta bila tokrat prvič ločena drug od drugega teden dni. To je bila zanju na nek način tudi dobra preizkušnja, saj sta ugotovila, da je njuna ljubezen, ki se je rodila v času snemanja serije, zelo močna in da se neizmerno pogrešata, ko nista skupaj. 27-letna Hande Erçel je bila prva, ki je jasno pokazala, da pogreša svojega izbranca. Zvezdnica je v Instagramovi zgodbi delila njuno skupno romantično fotografijo, na kateri se objemata, oba pa sta videti presrečna in zaljubljena. Foto utrinek je verjetno nastal med njunim spomladanskim kratkim oddihom na Maldivih.

Bursin se je na njeno objavo seveda odzval in isto fotografijo delil na svoj profil v Instagramovo zgodbo ter zapisal: "Torej želiš na plano izvleči arhive (nasmeh)". Zvezdnik je nato delil še eno njuno fotografijo iz arhiva, in sicer se je odločil za črno-belo dopustniško fotografijo, ki jo je pospremil z besedami, da je to njegova najljubša različica nje. S čimer je jasno sporočil, da sta mu všeč njen širok iskren nasmeh in njena naravna lepota.

Kaj naš čaka v nadaljevanju serije Ko potrka ljubezen? Melo Edi predlaga, naj za predstavitev obleče rumeno obleko, ki jo je nosila na zaročnem slavju s Serkanom. Na predstavitvi Alex in Ayfer Aydan povesta, da sta že dlje časa par. Eda je ljubosumna, ker Serkan prstan izroči Selin, zato na predstavitvi vsem naznani, da sta se z Denizom zaročila. Melo Ceren pojasni, da je zaroka Ede in Deniza samo igra, a Ceren je kljub temu besna. Piril Enginu pove, da je noseča in vsi so navdušeni ob novici. Erdem in Leyla se odločita, da valentinovega ne bosta preživela sama. Engin je navdušen nad otrokom in veselo kuje načrte, Piril pa si želi, da bi pozornost namenil njej. Eda in Deniz nadaljujeta svojo igro, Serkan pa dvomi o njuni ljubezni. Ferit pritiska na Ceren, ona pa je povsem iz sebe zaradi Deniza. Zaupa se Melek, njun pogovor pa posname Selin. Poišče Serkana in ju z Edo povabi v pisarno. Ne zamudite zanimivega dogajanja in si rezervirajte daljinec ob 16.30, ko bo na sporedu POP TV uspešnica Ko potrka ljubezen. Zamujene epizode vas čakajo na VOYO.