Zaljubljenca Hande in Kerem po uspešnici Ko potrka ljubezen z novim projektom

Letošnje poletje je že drugo zapovrstjo, ki je za turška igralca Hande Erçel in Kerema Bürsina delovno, saj snemata drugo sezono romantične zgodbe Ko potrka ljubezen. Priljubljena zvezdnika, ki sta se med snemanjem omenjene serije tudi zaljubila, sta te dni oboževalce presenetila z novico, da se bosta lotila še enega skupnega projekta. Za zdaj je znano, da si bosta oba po koncu snemanja druge sezone – predvidoma konec poletja – vzela zaslužen počitek in krajšo pavzo, nato pa se bosta podala v filmske vode, za kar so že dlje časa navijali njuni goreči oboževalci.

27-letna Hande Erçel in 34-letni Kerem Bürsin bosta namreč skupaj sodelovala pri naslednjem filmskem projektu, in sicer bosta spet nastopila skupaj v glavnih vlogah. Lokacije so že izbrane, film pa bodo snemali v turškem kraju Adana, kjer že dlje časa ustvarjajo uspešnico Vedno tvoja, ki se na POP TV z novimi napetimi epizodami vrača že v torek, 6. julija, ob 21.15. Naj vam razkrijemo še eno zanimivost. Kerem tokrat ne bo samo v vlogi igralca, ampak je napisal tudi scenarij za film, katerega izid je predviden za naslednje leto.