Zaljubljenca serije Ko potrka ljubezen se selita v Ameriko

Hande Erçel in Kerem Bürsin, ki sta se zaljubila med snemanjem turške serije Ko potrka ljubezen, v kratkem načrtujeta potovanje v Ameriko. Po poročanju turškega časopisa Uçan Kuş bosta priljubljena turška igralca 25. novembra odpotovala v ZDA. Zadnje tedne namreč intenzivno iščeta ustrezno hišo, ki bi jo lahko vzela v najem za vsaj tri mesece.

Igralski par bi namreč rad izkoristil potovanje, tako za obisk Keremove družine kot tudi za potrebe njune kariere in učenja novih igralskih tehnik. Hande med drugim načrtuje obisk različnih igralskih tečajev in izboljšanje svoje angleščine. Bivanje čez lužo pa bosta izkoristila tudi za ogled znamenitosti. Kam točno ju bo pot zanesla, za zdaj ni znano, a Hande bi si boljšega vodiča, kot je Kerem, težko našla, saj je njen srčni izbranec pred prihodom v Turčijo več let živel in gradil kariero prav na ameriških tleh.