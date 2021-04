Zaradi okužbe s koronavirusom prekinili snemanje uspešnice Ko potrka ljubezen

V Turčiji so morali zaradi koronavirusa prekiniti snemanje ene največjih uspešnic v zadnjem letu – romantične zgodbe Ko potrka ljubezen. Virus je na žalost prišel tudi v mehurček ekipe serije, zato so prisiljeni narediti daljšo pavzo.

icon-expand Po okužbi so bili prisiljeni prekiniti snemanje serije Ko potrka ljubezen. FOTO: POP TV

Navkljub vsem predpisanim in izjemno strogim protokolom zaščite pred covidom-19 ustvarjalci romantične uspešniceKo potrka ljubezen (Sen Çal Kapımı)niso mogli ustaviti virusa, ki je prišel v njihov mehurček. Potem ko se je pred dnevi okužil igralec Sarp Can Köroglu,ki v seriji igra Edinega prijatelja Deniza(pri nas na POP TV ga boste v seriji še spoznali), so preventivno v karanteno poslali še nekaj igralcev in del ekipe. Včeraj pa so sporočili, da imajo kar pet potrjenih okužb in da jih je še več v samoizolaciji. Zaenkrat se vsi počutijo dobro.

Igralka Neslihan Yeldan, ki v seriji igra Serkanovo mamo Aydan, je v šali dejala, da je zmanjkalo igralcev, ki bi lahko snemali nove prizore, zato bo serija v Turčiji na sporedu z enotedensko zamudo, in sicer naslednjo soboto, 17. aprila. Takrat bo na sporedu 39. epizoda in z njo bodo tudi uradno končali prvo sezono. Ekipa si bo po skoraj enem letu snemanj in priprav končno vzela nekaj tednov zasluženega počitka. Sporočili so, da se z novimi epizodami in s še bolj zanimivim dogajanjem na turške televizijske zaslone vračajo junija. Naj vam zaupamo, da je serija okužila že skoraj ves svet, saj so oboževalci z vsega sveta minulo soboto objavili rekordnih pet milijonov tvitov, s čimer je bila serija globalno gledano na Twitterju četrta najbolj vroča tema in 'Trending Topic' v kar 27 državah po vsem svetu.

POZOR: UspešnicaKo potrka ljubezense je za nekaj časa poslovila z naših TV-zaslonov, saj jo v Turčiji zaradi izjemnega zanimanja in priljubljenosti glavnih igralcev še vedno snemajo oziroma so snemanje zdaj po okužbi prestavili na junij, ko se serija na turške zaslone tudi vrača. Na POP TV se bo zgodba vrnila z napetim dogajanjem, ki se bo odvijalo tudi v Sloveniji.

