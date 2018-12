Zločinec, ki je postal filmski zvezdnik

Dragomir Mrsic je bil pred 20 leti del največjega bančnega ropa v švedski zgodovini. Pazil je avtomobil za pobeg, pajdaša pa sta iz banke odnesla 70 milijonov evrov. Čeprav so kupili letalske karte za okrog sveta, so jih ujeli, in obsojen je bil na tri leta zapora. Ko je prišel na svobodo, se je zavestno odločil spremeniti svoje življenje.

Zdaj 48-letni igralec in trener borilnih veščin je leta na drugi strani zakona odločno pustil za sabo. "Zločin vodi samo v smrt ali zapor," pravi. Predvsem je k temu pripomogla novica, da je njegova žena noseča. "Ne bi mogel živeti, če bi moral lagati svojim otrokom ali reči, da sem kriminalec. Dolgo sem čakal, da sem sinu in hčerki povedal, kdo sem bil v preteklosti," je dejal 48-letnik, ki je od takrat prehodil dolgo pot. Tekmoval je v borilnih veščinah, postal trener in igralec. Med drugim je ob Tomu Cruisu igral v filmu Na robu jutrišnjega dne.

Tako resnično dobro pozna svet kriminala, težaven prehod na pravo pot, ima pa tudi mnogo izkušenj s pokvarjenimi policisti. Bili so tudi takšni, pravi, ki so ves vikend preživeli v družbi kriminalcev, z njimi jemali mamila in plačevali prostitutkam, ponedeljek pa se – še vedno zadeti – vrnili tja in vse aretirali.

Zaradi vseh izkušenj in ljubezni do filma se je v sodelovanju z Nicklasom Wikströmom Nicastroom odločil svetu predstaviti napeto dramo o pokvarjenem policistu s krvavimi rokami, v kateri tudi igra glavno vlogo.

"Že kot otroka so me filmi zelo zanimali, sploh policijski. Želel sem prikazati, da v resnici vsi policisti niso tako idealni, ampak sem želel prikazati bolj realno sliko. Ker sem nekatere spoznal zelo od blizu in niso vsi idealni. Od tu ideja za serijo," pojasnjuje.

"To je realnost skandinavske družbe. Obstaja podkupovanje. Ne gre za klasično črno-belo skandinavsko noir, kjer so policisti samo dobri in kjer se slabi fantje borijo proti dobrim. Ampak filmi bi lahko prikazovali policiste, ki so junaki, pa vseeno jemljejo kokain, imajo slabo stran," dodaja Nicastro.