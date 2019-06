Znan datum predvajanja nove turške uspešnice Vedno tvoja

Da bo poletje še bolj vroče, bo poskrbela nova serija Vedno tvoja (Bir Zamanlar Çukurova), ki na POP TV prihaja že 24. junija ob 21. uri. Ljubezenska zgodba nas bo popeljala v 70. leta prejšnjega stoletja v Istanbul in se bo nadaljevala v Adani, v rodovitni pokrajini na jugu Turčije.

Za igralce in celotno ekipo je snemanje serije velik izziv, saj v poletnih mesecih temperature krepko presegajo 30 stopinj Celzija in se gibljejo celo okrog 40. Glavno prizorišče dogajanja je graščina, ki so jo zgradili izključno za potrebe snemanja serije. V njej so napeljali elektriko in vodo in je primerna za bivanje tudi po koncu snemanja.