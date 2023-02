Žrtvi potresa v Turčiji tudi igralka serije Vedno tvoja in njena hči

"Zelo smo užaloščeni zaradi izgube dragocene igralke Emel Aici in njene hčerke Püryan Aici v uničujočem potresu. Družini Atc in vsem našim državljanom, ki so izgubili svojce v potresu, izrekamo sožalje," so v sporočilu za javnost zapisali iz produkcijske hiše Tims&B.