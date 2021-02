Zvezdnica serije Ko potrka ljubezen tako kot njen lik izgubila mamo

Turška zvezdnica Hande Erçel , ki bi se lahko zaradi svoje lepote in manekenske postave brez težav kosala s svetovno znanimi manekenkami, je pred dvema letoma izgubila svojo mamo Aylin Erçel . Ta je 10. januarja 2019 izgubila bitko z rakom.

27-letna priljubljena igralka se svoje pokojne mame večkrat spomni tudi na Instagramu, kjer ima že devetnajst milijonov sledilcev. Prejšnji mesec je delila družinske fotografije in spomine, zraven pa zapisala: " Tako te pogrešam, mama." Pri objavi pa je izklopila možnost komentiranja.

Kaj nas čaka v nadaljevanju serijeKo potrka ljubezen?

Eda, Serkan in ekipa se trudijo, da bi izpolnili nemogočo nalogo: v enem dnevu morajo opremiti hišo v skladu s podrobnimi navodili muhaste pevke Sevde. Delajo tako rekoč noč in dan, Eda in Serkan pri tem zaspita kar na kavču. Serkan naroči zasebno letalo, da pride diva na ogled, vendar pa ta ni zadovoljna z rezultatom. Toda Eda je odločena, da se bo s pevko dogovorila za koncert.